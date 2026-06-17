Porto Recanati, cena di pesce completa e via senza pagare: chi hanno beccato

Si godono un'intera cena di pesce e vanno via senza pagare, ma la fuga dura poco. Identificata, fermata e denunciata dai carabinieri una coppia di origini romene. Il fatto è successo a Porto Recanati, in provincia di Macerata, lo scorso 28 maggio. I due si erano presentati nel locale con un bambino e si erano seduti a un tavolo vicino all’uscita. Poi avevano ordinato tre primi, tre grigliate di pesce, acqua, vino e bibite. Peccato che dopo aver chiesto il dolce e mentre il cameriere si allontanava si siano defilati lasciando, senza pagare, un conto del valore complessivo di 141,50 euro.

Le forze dell'ordine, però, non ci hanno messo molto a trovarli. A supportare le indagini dei carabinieri non solo le testimonianze delle persone presenti al momento del fatto ma anche alcuni accertamenti mirati. Così sono risaliti alla coppia, un uomo di 32 anni e una donna di 29, residenti nella provincia di Fermo e già noti alle forze dell’ordine. I due, denunciati della procura, dovranno rispondere ora del reato di insolvenza fraudolenta in concorso.