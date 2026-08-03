Garlasco, "la verità sulla morte di Chiara Poggi nel retro della villetta": cosa emerge

Le indagini su Garlasco non si fermano nemmeno ad agosto. Come rivelato dal Tg1, gli inquirenti della Procura di Pavia - convinti che l'assassino di Chiara Poggi sia Andrea Sempio - stanno per depositare quattro nuove consulenze contro il 38enne. Gli stessi pm, infatti, temono che le prove finora presentate contro l'amico del fratello di Chiara possano non bastare. Il tempo a disposizione non è molto - la scadenza delle indagini è fissata per il 28 settembre - ma, secondo alcune indiscrezioni, tutto dovrebbe essere concluso già entro la fine del mese.

La squadra difensiva di Sempio, dal canto suo, sembra piuttosto tranquilla. Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia sono convinti di poter dimostrare l'innocenza del loro assistito su ogni singolo punto attraverso le controperizie già presentate. In particolare, i legali sono convinti che "la larghezza del piede di Andrea è incompatibile con la scarpa Frau numero 42 indossata dall’assassino”. Un punto che per Cataliotti “porterà all’annullamento del processo".