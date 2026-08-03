Mercedes, schiaffo a Kimi Antonelli: "La nostra priorità"

"Il principio è semplice: se una Mercedes può vincere la gara, una Mercedes deve vincerla, e questo è quello che viene prima di tutto. La squadra viene prima di tutto e il Campionato Costruttori è l’obiettivo primario del team". A dirlo, al termine del Gp d'Ungheria, è stato Bradley Lord, vice team-principal della Mercedes.
Nonostante i 59 punti di vantaggio di Kimi Antonelli sul compagno George Russell, dunque, al momento non arriva nessun ordine di scuderia in favore del pilota italiano. Almeno davanti alle telecamere. Forse i vertici della Mercedes vogliono evitare di autoinfliggersi complicazioni, come fece la McLaren nella passata stagione: in quel caso i compagni di scuderia Lando Norris e Oscar Piastri si contendevano il Mondiale con Max Verstappen. Questa volta il terzo incomodo è Lewis Hamilton, che nella classifica piloti si trova proprio tra Anontelli (a -50) e Russell (a +9).
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"Siamo a metà stagione ed è troppo presto per pensare a queste cose. Non ci concentriamo sugli scenari ipotetici – ha aggiunto Lord – vogliamo vincere entrambi i campionati, assolutamente, e ci daremo le migliori possibilità di farlo portando due vetture al traguardo il più spesso possibile nelle posizioni più alte possibili, cosa che non siamo riusciti a fare in nessuna gara finora quest’anno”.