Meteo, Mario Giuliacci: l'afa-killer agli sgoccioli, il giorno della svolta

L'anticiclone africano non sembra intenzionato a mollare il nostro Paese. Almeno fino a venerdì prossimo. Tutta la settimana sarà infatti caratterizzata da sole e caldo. Il picco di calore è previsto per oggi - lunedì 3 agosto - con 27 città da bollino rosso. Ecco l'elenco: Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Le temperature massime previste supereranno i 34 gradi con punte, in alcune città, sopra i 40 gradi. "I valori massimi - afferma Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it - si attesteranno ancora una volta su livelli ampiamente superiori rispetto alle medie climatologiche del periodo".