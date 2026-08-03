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Meteo, Mario Giuliacci: l'afa-killer agli sgoccioli, il giorno della svolta

lunedì 3 agosto 2026
Meteo, Mario Giuliacci: l'afa-killer agli sgoccioli, il giorno della svolta

( Libero)

1' di lettura

L'anticiclone africano non sembra intenzionato a mollare il nostro Paese. Almeno fino a venerdì prossimo. Tutta la settimana sarà infatti caratterizzata da sole e caldo. Il picco di calore è previsto per oggi - lunedì 3 agosto - con 27 città da bollino rosso. Ecco l'elenco: Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Le temperature massime previste supereranno i 34 gradi con punte, in alcune città, sopra i 40 gradi. "I valori massimi - afferma Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it - si attesteranno ancora una volta su livelli ampiamente superiori rispetto alle medie climatologiche del periodo".

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A partire da domani le temperature scenderanno, ma di appena uno o due gradi. Non è poi da escludere qualche temporale sparso - soprattutto sulle Alpi, Prealpi e Appennini - che si formerà nelle ore più calde della giornata quando l’aria inizierà a salire andando a incontrare quella più fresca portando alla formazione di cumulonembi che daranno appunto vita ai temporali. 

Un cambiamento è atteso per il prossimo fine settimana, quando ci sarà un calo dei valori termici e maggiore instabilità caratterizzerà il Nord Italia. Per il Centro ed il Sud non dovrebbero esserci dei cambiamenti.

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