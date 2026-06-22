Pavia, tunisino irrompe a una festa di compleanno con ascia e coltello: finisce male

Un immigrato tunisino di 27 anni fa irruzione a una festa di compleanno a Robbio, in provincia di Pavia, armato di ascia e coltello a lama lunga, e ferisce gravemente un 43enne. Quest'ultimo, temendo che il giovane potesse fare male a sua figlia minorenne, si era frapposto tra lui e la ragazzina. Un’aggressione choc avvenuta nella notte tra sabato 20 e domenica 21 giugno. Non si sa ancora né come né perché il tunisino abbia compiuto questo gesto, minacciando tutti i presenti.
Il 43enne rimasto ferito avrebbe riportato delle gravi lesioni all’addome, oltre a delle lesioni da difesa. Dopo essere stato rianimato in strada dal personale del 118, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Novara, dove si trova ancora in condizioni gravissime. Non sarebbe ancora fuori pericolo, secondo quanto si legge sul Giornale. Il motivo è da ricondurre a uno dei due colpi all’addome, che sarebbe stato inferto particolarmente in profondità, causandogli dei danni importanti.
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Al momento i carabinieri indagano per capire meglio quanto successo e ricostruire la dinamica dell'aggressione. Subito individuato il 27enne: era nella sua abitazione di Robbio quando le forze dell'ordine lo hanno trovato. Ma fermarlo non è stato semplice: all’arrivo dei militari, si sarebbe barricato in casa, deciso a non aprire la porta. Per questo, si sarebbe reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Solo a quel punto, è scattato l'arresto: il tunisino è stato accompagnato in caserma ed è stato posto in stato di fermo per tentato omicidio.
Tra l'altro, non è nemmeno la prima volta che il 27enne si rende responsabile di un'aggressione di questo tipo. Un anno fa, aveva accoltellato un 22enne di Castello d'Agogna alla piscina di Rivoltella, non distante da Robbio. Un'aggressione violenta con arma bianca, che comunque non gli ha impedito di rimanere in libertà fino a oggi. Per questo episodio, comunque, andrà a processo il prossimo 6 luglio. Nel frattempo, il sindaco di Robbio ha emesso un’ordinanza di interdizione dell’abitazione del giovane a causa delle scarse condizioni igienico-sanitarie dell’appartamento.