Pavia, tunisino irrompe a una festa di compleanno con ascia e coltello: finisce male

Un immigrato tunisino di 27 anni fa irruzione a una festa di compleanno a Robbio, in provincia di Pavia, armato di ascia e coltello a lama lunga, e ferisce gravemente un 43enne. Quest'ultimo, temendo che il giovane potesse fare male a sua figlia minorenne, si era frapposto tra lui e la ragazzina. Un’aggressione choc avvenuta nella notte tra sabato 20 e domenica 21 giugno. Non si sa ancora né come né perché il tunisino abbia compiuto questo gesto, minacciando tutti i presenti.

Il 43enne rimasto ferito avrebbe riportato delle gravi lesioni all’addome, oltre a delle lesioni da difesa. Dopo essere stato rianimato in strada dal personale del 118, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Novara, dove si trova ancora in condizioni gravissime. Non sarebbe ancora fuori pericolo, secondo quanto si legge sul Giornale. Il motivo è da ricondurre a uno dei due colpi all’addome, che sarebbe stato inferto particolarmente in profondità, causandogli dei danni importanti.