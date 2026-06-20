Torino, massacrati durante una rapina in casa: scene raccapriccianti

Una rapina in un appartamento di Torino sfociata in una violenza indescrivibile contro una coppia. Scene agghiaccianti, stando agli inquirenti, degne del peggio di Arancia Meccanica, la pellicola di Stanley Kubrick. Il tutto è accaduto nella notte tra venedì 19 e sabato 20 giugno in via Siracusa, dove cinque persone hanno teso un agguato a un uomo di 48 anni e a una donna di 36. I banditi hanno atteso le vittime sotto casa e, una volta entrati in azione, le hanno assalite utilizzando spray urticante. L'aggressione è poi degenerata in un pestaggio: calci e pugni contro entrambi, mentre l'uomo è stato anche raggiunto da una coltellata a un braccio.

Dopo aver immobilizzato la coppia, il gruppo si è intrufolato nell'alloggio al terzo piano dello stabile. Qui ha rovistato ovunque, mettendo l'abitazione completamente a soqquadro e prendendo denaro e telefoni cellulari. Le urla provenienti dall'appartamento hanno però allarmato alcuni residenti del condominio, che hanno immediatamente contattato il 112.