4 di Sera, Giuliacci: "Questa l'estate più calda di sempre? Una falsità"

"Le prossime estati saranno anche peggiori di questa, se possibile?": questa la domanda fatta a Mario Giuliacci, esperto meteorologo, a 4 di Sera su Rete 4. E lui ha risposto cominciando col mettere in chiaro un punto: "Diciamo che questa estate già viene definita la più calda di sempre e questo attualmente per me è una falsità, perché l'estate deve ancora vivere la terza parte, siamo ad agosto. Dal punto di vista climatico l'estate inizia il primo giugno e finisce il 31 agosto, abbiamo ancora tutto agosto davanti, come si fa a dire che questa è l'estate più calda di sempre?".

Poi Giuliacci ha aggiunto: "Posso far presente però che dopo il 2003, le tre estati più caldi di sempre sono state 2022, 2024 e 2025. Questo la dice lunga sulla tendenza delle nostre estati. Io credo che è molto probabile che il 2026 si collochi nel terzo, quarto posto delle estati più caldi di sempre, ma non credo che insidi il primato del 2003, anche perché prevediamo che questa ondata di caldo possa cessare dopo il 15 agosto, con un brusco arrivo di aria più fresca, atlantica, e conseguenti temporali".