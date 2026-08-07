Cervia, 54enne pestato e ucciso: fermati quattro ragazzi tra i 19 e i 23 anni

Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri per il pestaggio e la morte del 54enne Nicola Musiani. I fatti risalgono alla notte tra 18 e 19 luglio scorso sul piazzale di viale Tritone a Pinarella, sul litorale Ravennate. L'uomo era stato dichiarato deceduto all'ospedale Bufalini di Cesena pochi giorni dopo l'aggressione da parte della baby gang. Ai presunti autori dell'assalto all'uomo, tutti residenti in provincia di Forlì-Cesena, è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi.

Gli investigatori hanno fatto sapere che le indagini non sono state semplicissime perché a loro disposizione c'erano solo alcuni video che, "se evidenziavano parte della dinamica e della violenza dei fatti, non permettevano di mettere a fuoco nitidamente i connotati degli autori". Partendo dalle immagini, però, i carabinieri sono riusciti ad andare a ritroso e ad acquisire e visualizzare altri video di diverse telecamere di videosorveglianza pubblica e privata.