Sorrento, marocchino irregolare si finge inserviente di un B&b: deruba e molesta una turista

Un marocchino irregolare si finge un addetto alle pulizie in un B&b e così riesce a entrare nella stanza di una turista australiana per derubarla e molestarla. In manette ci è finito un uomo di 37 anni, ritenuto gravemente indiziato di furto con strappo aggravato e violenza sessuale aggravata ai danni della donna ospite di una struttura ricettiva della costiera sorrentina. Il provvedimento è scattato lo scorso 4 agosto.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti riportata da Today, il marocchino, dopo essersi introdotto nella camera della turista, le avrebbe chiesto il pagamento della tassa di soggiorno e, successivamente, le avrebbe strappato il portafoglio dalle mani. Ma non sarebbe finita lì. A quel punto, l'uomo avrebbe anche aggredito la vittima alle spalle, palpeggiandola e baciandola sul collo. La donna, però, sarebbe riuscita a divincolarsi spingendolo via. E solo allora l'uomo avrebbe deciso di allontanarsi.