Sarah e Alisya, "temo siano morte": l'ombra del depistaggio, cosa non torna sulla mamma

"Ho il timore che siano morte": queste le ultime parole della mamma di Alisya e Sarah, le due sorelle scomparse in Abruzzo due settimane fa, poco prima del ritrovamento delle ragazzine nell'abitazione di una zia materna.

Le due erano sparite dalla casa famiglia a Civitella Alfedena, provincia dell'Aquila, che le ospitava da qualche tempo. Da settimane la donna aveva scelto di non parlare. Poi, nel pomeriggio di ieri, quella dichiarazione affidata al suo legale. "Valentina pensa che le ragazze non ci sono più, che siano morte. Dice: è impossibile che, se fossero vive, non abbiano trovato il modo di tornare da me", aveva detto l'avvocato della donna.

Parole, quelle che la donna ha scelto di pronunciare ieri per bocca del suo legale, che ora appaiono come un depistaggio. Lo riporta il Messaggero. "È un silenzio-verità - spiegava ancora il suo legale -. Sta in silenzio perché non si può quantificare il dolore di una madre. Lei sa bene come stanno le cose e quale sia, a suo avviso, il contesto che ha portato a questa tragedia". E ancora: la donna "non è una showgirl. C'è chi fa il frontman in questa situazione, ma lei non fa la showgirl".