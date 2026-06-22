Sarah e Alisya ritrovate: mamma, compagno e nonno fermati per sequestro di persona

Sono state ritrovate e stanno bene Sarah e Alisya, le due sorelle di 16 e 12 anni sparite 15 giorni fa dalla casa-famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Le due ragazzine si trovavano a Formia, nella casa di una lontana parente della madre, una signora 80enne. La mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona in concorso.

La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, sono in quello di Sulmona.