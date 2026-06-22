Sarah e Alisya ritrovate: mamma, compagno e nonno fermati per sequestro di persona

Sono state ritrovate e stanno bene Sarah e Alisya, le due sorelle di 16 e 12 anni sparite 15 giorni fa dalla casa-famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Le due ragazzine si trovavano a Formia, nella casa di una lontana parente della madre, una signora 80enne. La mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona in concorso.
La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, sono in quello di Sulmona.
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Le tre persone fermate sono state interrogate la notte scorsa negli uffici del procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo. Gli investigatori stanno continuando le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nel sequestro delle due giovani, avvenuto la notte tra il 6 il 7 giugno scorso dalla casa famiglia. Nessuna sparizione volontaria, dunque.
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"Alisya e a Sarah sono sane e salve dopo due settimane terribili fatte di ansia preoccupazione ma mai ho pensato in negativo. Si inizia una nuova vita si riparte da zero", scrive su Facebook Stefano Di Giacinto, il papà delle due sorelline. "Siete stati tantissimi a darmi la forza di andare avanti e di non mollare mai - scrive -. Dieci anni di battaglie con lieto fine. Diamo tempo alle ragazze di riprendersi gli anni che qualcuno ha negato loro di potersi godere. Papà c'è. Vi amo".