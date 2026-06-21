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Sorelle scomparse, ritrovate a Formia Sarah e Alisya: erano a casa di una zia

domenica 21 giugno 2026
Sorelle scomparse, ritrovate a Formia Sarah e Alisya: erano a casa di una zia

1' di lettura

Le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena, Sarah e Alisya, sono state ritrovate in buone condizioni di salute dai carabinieri a Formia, in provincia di Latina.

Erano in un'abitazione di proprietà di una zia. A darne notizie i social del Tg1. Le due sorelline sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco, a Formia. Secondo quanto si apprende, l'appartamento è vicino a quello della madre delle due ragazze.

Secondo quanto racconta all'ANSA una testimone che abita vicino al luogo del ritrovamento, le due bambini si trovavano, nascoste o accolte, in un complesso di case popolari a casa di una persona anziana. Tutta l'area è transennata e non facevano accedere neppure i residenti. Intorno all'area una trentina di carabinieri, in borghese e divisa, più le forze speciali.

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