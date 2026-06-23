Vigile morto a Milano, parla l'albanese arrestato: "Sono fuggito perché non volevo guai"

"Non mi sono fermato al posto di blocco, avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai. Ho sbagliato, chiedo scusa. Se posso fare qualcosa per la sua famiglia lo farò. Ma non sono andato contro nessuno. E non l’ho visto cadere". Sono queste le prime dichiarazioni del conducente del Suv che ieri, 22 giugno, ha provocato un inseguimento nel comune di Peschiera Borromeo nel quale è morto l'agente della Polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, di 39 anni, che era in moto.

L'uomo, 26enne e di origini albanesi, era fuggito ieri sera da un posto di blocco nel quartiere milanese di Ponte Lambro. Oggi è stato arrestato per fuga pericolosa. L'accusa di omicidio stradale, invece, potrebbe essere derubricata nel corso delle indagini in quella di "morte in conseguenza di altro reato". Non ci sarebbero infatti tracce di un contatto tra la moto del vigile e l'auto. Circostanza confermata dai rilievi della Polizia Locale e della Polizia Stradale che non hanno trovato segni di un contatto tra i due mezzi.