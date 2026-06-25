Ladispoli, psicofarmaci nel caffè dell'amico e ruba la fede della moglie morta

Chiede all'amico di prendere un caffè insieme, lo stordisce con gli psicofarmaci e gli ruba la fede della moglie morta: è successo a Ladispoli, provincia di Roma. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la mente diabolica dietro il piano, un uomo di 53 anni, avrebbe approfittato di un momento di distrazione della vittima, 62 anni, per mettere delle benzodiazepine nella tazzina, con l'intenzione di fargli perdere lucidità e magari farlo addormentare. Un piano attentamente studiato che in effetti ha funzionato. La vittima, che avrebbe ospitato l'amico a casa sua per fare due chiacchiere senza ovviamente immaginare quello che poi sarebbe successo, avrebbe perso i sensi in poco tempo.

A quel punto il 53enne sarebbe passato all'azione, portando via la fede dal dito dell'amico prima di scappare. La vittima è stata trovata a casa in stato confusionale solo il giorno dopo, quando due suoi conoscenti si sono preoccupati per non aver mai ricevuto risposta al telefono. Portato in ospedale, è stato ricoverato per sospetto avvelenamento da benzodiazepine. E solo dopo essere stato dimesso, si sarebbe accorto della scomparsa dell'anello, rendendosi conto del gesto crudele dell'amico. Quella fede infatti apparteneva alla moglie scomparsa e lui continuava a indossarla come segno d'amore nei confronti della donna.