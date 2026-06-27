Madre, padre e figlia di 5 anni: sterminata una famiglia a Roma, killer in fuga

Una famiglia bengalese è stata sterminata a coltellate a Casalotti, periferia ovest di Roma. Nella serata di ieri, in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Montiglio, sono stati uccisi il padre Kamal Udiu di 39 anni, la madre Arzu di 38 e la figlia di cinque anni, Alicia. L’unico sopravvissuto è il figlio ventenne, Onion, rimasto ferito ma non in pericolo di vita e ricoverato al Policlinico Gemelli. I vicini hanno dato l’allarme intorno alle 22 dopo aver sentito grida lancinanti. Hanno visto fuggire almeno una persona, scomparsa nel buio. Sul posto sono intervenute ambulanze e polizia. Secondo le prime indagini, il killer sarebbe un amico del giovane sopravvissuto.

Il ragazzo lo avrebbe fatto entrare in casa, dove era già stato in passato. È scoppiata una lite improvvisa che si è trasformata in una strage. I genitori avrebbero tentato disperatamente di difendere la bambina, senza riuscirci. La Squadra Mobile, diretta da Roberto Pititto, indaga insieme alla Scientifica. Tra le ipotesi principali c’è quella di un movente legato a conoscenze personali.

Gli investigatori stanno esaminando telecamere di sorveglianza della zona, cellulari delle vittime e contatti recenti. Sono stati ascoltati amici e conoscenti della famiglia. Le ricerche del fuggitivo, descritto con una maglia blu, sono proseguite tutta la notte anche nelle zone boscose circostanti con l’impiego di droni a infrarossi. Il giovane potrebbe aver lasciato Roma, ma non ci sono conferme.