Como, nordafricano non si ferma all'alt e investe il comandante della polizia: è grave

Il comandante della polizia locale del Comune di Rovellasca (Como), 36 anni, è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano per le gravi ferite riportate dopo essere stato trascinato per alcuni metri da un'auto a cui attorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 12 agosto, aveva inutilmente imposto di fermarsi.

Secondo quanto si è appreso, il veicolo, giudicato sospetto e condotto da un uomo di origine nordafricana, ha prima rallentato salvo poi riprendere all'improvviso velocità per sottrarsi al posto di controllo che la pattuglia di polizia, composta dal comandante stesso e da un suo collaboratore, aveva organizzato lungo la centralissima via XX Settembre a Rovellasca, in corrispondenza di un'area di servizio. Il comandante, 36 anni, ha provato a fermarlo restando aggrappato al veicolo, forse per tentare di afferrare le chiavi nel quadro e spegnere il motore.