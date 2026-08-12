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Como, nordafricano non si ferma all'alt e investe il comandante della polizia: è grave

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mercoledì 12 agosto 2026
Como, nordafricano non si ferma all'alt e investe il comandante della polizia: è grave

1' di lettura

Il comandante della polizia locale del Comune di Rovellasca (Como), 36 anni, è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano per le gravi ferite riportate dopo essere stato trascinato per alcuni metri da un'auto a cui attorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 12 agosto, aveva inutilmente imposto di fermarsi.

Secondo quanto si è appreso, il veicolo, giudicato sospetto e condotto da un uomo di origine nordafricana, ha prima rallentato salvo poi riprendere all'improvviso velocità per sottrarsi al posto di controllo che la pattuglia di polizia, composta dal comandante stesso e da un suo collaboratore, aveva organizzato lungo la centralissima via XX Settembre a Rovellasca, in corrispondenza di un'area di servizio. Il comandante, 36 anni, ha provato a fermarlo restando aggrappato al veicolo, forse per tentare di afferrare le chiavi nel quadro e spegnere il motore.

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È stato trascinato per una decina di metri fino a colpire una cabina Enel riportando diverse fratture, al volto e al torace. Soccorso da personale del 118, è stato trasportato in elicottero a Niguarda, mentre il conducente dell'auto è riuscito a far perdere le proprie tracce fuggendo a piedi. Nel veicolo, sotto sequestro, i carabinieri avrebbero rinvenuto diverse dosi di cocaina, per un importo ancora da quantificare.

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