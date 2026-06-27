Omicidio familiare a Roma, chi è la belva: caccia all'uomo con i droni

E' stato identificato per Hossain Shahadat, nato in Bangladesh il 10 maggio 1983, l'uomo che, ieri sera, avrebbe sterminato una famiglia di connazionali a Casalotti, quartiere di Roma ovest. "Come disposto dalla procura di Roma che sta coordinando l'attivita' di indagine della Squadra Mobile della Questura sul triplice omicidio perpetrato nella serata del 26 giugno 2026 in via Montiglio 35, si divulga agli organi di stampa e sui canali social della Polizia di Stato la foto del presunto autore del delitto", si legge in una nota: "Chiunque avesse indicazioni o informazioni utili al rintraccio del presunto autore potra' contattare l'utenza 3346903295 della Squadra Mobile".

La caccia al killer della strage familiare di via Montiglio (zona Pineta Sacchetti-Aurelio, Roma) si concentra su un identikit preciso emerso dalle testimonianze e dalla ricostruzione dei fatti. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un conoscente o amico di famiglia, molto probabilmente un amico del figlio ventenne sopravvissuto, con cui avrebbe lavorato o avuto rapporti stretti.Il killer ha agito con estrema ferocia: ha ucciso a colpi di mannaia (ritrovata e sequestrata) Kamal Uddin (39 anni), la moglie Jahan Momotaj (38 anni) e la figlia piccola di 6 anni.

Dopo il massacro ha nascosto i corpi sotto il letto e ha tentato di ripulire la scena dal sangue. È stato sorpreso dal rientro a casa del figlio maggiore (20 anni), con cui ha avuto una violenta colluttazione. Il giovane è riuscito a fuggire nonostante le ferite e ha dato l’allarme.

I testimoni oculari, tra cui una vicina, hanno visto l’uomo fuggire a piedi correndo velocemente. Il movente non è ancora chiaro, ma l’ipotesi principale è quella di un regolamento di conti o un litigio tra conoscenti all’interno della comunità bangladese. La Squadra Mobile, coordinata dal dirigente Roberto Pititto, sta analizzando tabulati telefonici, filmati delle telecamere di sorveglianza e sta battendo anche le zone boschive vicine con droni a infrarossi. L’uomo è ancora latitante.