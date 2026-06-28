Mentana, ammazzato a calci e pugni perché parlava con la ex: la scoperta choc sul killer

A Mentana, comune alle porte di Roma, un uomo di 49 anni ha ucciso a calci e pugni un 46enne al culmine di una lite scoppiata per gelosia.I fatti sono avvenuti nella serata di ieri in via di Sant’Antonio. I carabinieri della Stazione di Mentana e della sezione operativa di Monterotondo sono intervenuti dopo l’allarme del 118. Sul posto hanno trovato il 46enne a terra in gravissime condizioni. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Monterotondo, l’uomo è morto poco dopo l’arrivo.

Il presunto responsabile, un 49enne, è stato identificato rapidamente e arrestato alle prime luci dell’alba di oggi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Tivoli, l’uomo stava transitando in auto quando ha visto la vittima parlare con una giovane donna, con la quale lui stesso aveva avuto una breve relazione finita qualche settimana prima.

Accecato dalla gelosia e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si è fermato, è sceso dall’auto e si è scagliato contro il 46enne colpendolo violentemente con calci e pugni fino a ucciderlo.Dopo le formalità di rito, il 49enne è stato condotto al carcere di Regina Coeli. L’accusa a suo carico è di omicidio volontario. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica e verificare eventuali responsabilità di terzi.