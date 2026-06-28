Libero logo
Scontro Trump-Meloni
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio
Iran

Mentana, ammazzato a calci e pugni perché parlava con la ex: la scoperta choc sul killer

domenica 28 giugno 2026
Mentana, ammazzato a calci e pugni perché parlava con la ex: la scoperta choc sul killer

1' di lettura

A Mentana, comune alle porte di Roma, un uomo di 49 anni ha ucciso a calci e pugni un 46enne al culmine di una lite scoppiata per gelosia.I fatti sono avvenuti nella serata di ieri in via di Sant’Antonio. I carabinieri della Stazione di Mentana e della sezione operativa di Monterotondo sono intervenuti dopo l’allarme del 118. Sul posto hanno trovato il 46enne a terra in gravissime condizioni. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Monterotondo, l’uomo è morto poco dopo l’arrivo.

Il presunto responsabile, un 49enne, è stato identificato rapidamente e arrestato alle prime luci dell’alba di oggi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Tivoli, l’uomo stava transitando in auto quando ha visto la vittima parlare con una giovane donna, con la quale lui stesso aveva avuto una breve relazione finita qualche settimana prima.

Accecato dalla gelosia e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si è fermato, è sceso dall’auto e si è scagliato contro il 46enne colpendolo violentemente con calci e pugni fino a ucciderlo.Dopo le formalità di rito, il 49enne è stato condotto al carcere di Regina Coeli. L’accusa a suo carico è di omicidio volontario. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica e verificare eventuali responsabilità di terzi.

tag
roma
omicidio

La mattanza "Era la sua fidanzata": il retroscena choc sulla strage di Roma

Sul Frecciarossa Famiglia sterminata a Roma, blitz alla stazione di Bologna: bloccato un sospetto

A Roma Roma, Meloni al Settecolli tra selfie e strette di mano

ti potrebbero interessare

Meteo, Arriva la "nebbia da avvezione": cosa significa e quando finisce il caldo

Meteo, Arriva la "nebbia da avvezione": cosa significa e quando finisce il caldo

San Benedetto del Tronto, stesa in spiaggia prende il sole: violentata davanti ai bagnanti

San Benedetto del Tronto, stesa in spiaggia prende il sole: violentata davanti ai bagnanti

Svaligiata la villa di Bocelli a Forte dei Marmi: un colpo da capogiro

Svaligiata la villa di Bocelli a Forte dei Marmi: un colpo da capogiro

Arezzo, devasta un bar e stupra una donna sul treno

Arezzo, devasta un bar e stupra una donna sul treno