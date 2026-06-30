Napoli, immagini agghiaccianti: fuori il kalashnikov e spari in piazzetta

Paura ma nessun ferito ieri pomeriggio, lunedì 29 giugno, in piazza Montesanto a Napoli, dove sono stati esplosi alcuni colpi di kalashnikov. Su quanto accaduto indaga la polizia di Stato che vaglia anche alcuni filmati che circolano sui social. Su Facebook il deputato Francesco Emilio Borrelli ha postato un video di quanto accaduto e ha scritto: "Siamo di fronte a immagini di una gravità inaudita che smentiscono la narrazione di una semplice 'stesa' passeggera o di un raid isolato di baby-gang. La dinamica visibile nei filmati suggerisce uno scenario ben più profondo e pericoloso: non si tratta di ragazzini che sparano all'impazzata per fare rumore, ma di un'intimidazione mirata e diretta tra soggetti che sembra si conoscono perfettamente, membri di fazioni criminali opposte che si affrontano a viso aperto regolando i propri conti in mezzo ai cittadini onesti". Borrelli ha annunciato anche un'interrogazione parlamentare.

"La sparatoria avvenuta ieri sera nella zona di Montesanto, seguita dalle agghiaccianti immagini di un uomo che si aggirava indisturbato per le strade impugnando un mitra, rappresenta l'ennesimo, inaccettabile punto di non ritorno per la sicurezza a Napoli. Quanto si sta verificando in città non è più tollerabile", hanno dichiarato in una nota congiunta il Presidente del Coordinamento Grande Città di Napoli di Fratelli d'Italia, Marco Nonno, il Vicepresidente Luigi Rispoli e il consigliere comunale di Napoli, Giorgio Longobardi. "Siamo di fronte a scene da guerriglia urbana che terrorizzano i cittadini e calpestano la legalità - continuano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni -. L'ordine pubblico in questa città deve diventare la priorità assoluta dell'agenda politica. Mentre assistiamo alla totale assenza degli enti locali, incapaci di mettere in campo una visione strategica e interventi concreti per il controllo del territorio, la cittadinanza si ritrova ostaggio della criminalità".