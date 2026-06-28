Napoli, donna molestata davanti al figlio e 4 poliziotti pestati: il pride finisce malissimo

Una serata che doveva essere di festa e celebrazione dei diritti Lgbtq+ durante la chiusura del Napoli Pride si è trasformata in un grave episodio di violenza. Nella tarda serata di sabato 27 giugno, poco prima di mezzanotte, una donna ha denunciato alla polizia di essere stata molestata sessualmente da un gruppo di ragazzi mentre si trovava in compagnia del figlio piccolo e di un amico nella zona del concerto, che vedeva sul palco artisti come Leo Gassmann e Big Mama.Gli agenti del Commissariato Montecalvario sono intervenuti immediatamente e hanno individuato i tre sospettati vicino ad alcune panchine.

Quando hanno chiesto loro i documenti per l’identificazione, la situazione è degenerata rapidamente. I tre giovani hanno opposto una violenta resistenza. Uno di loro ha aggredito gli agenti con calci e pugni nel tentativo di fuggire.