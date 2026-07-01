Lefebvriani, consacrati i nuovi vescovi: è scisma

Con una cerimonia solenne in Svizzera, aperta a Econ da una lunga processione e trasmessa via streaming in diverse lingue, i lefebvriani hanno ordinato quattro vescovi senza il mandato pontificio. Un'azione che fa scattare in automatico la scomunica e prefigura uno scisma. I seguaci di Marcel Lefebvre hanno dunque deciso di ignorare l'appello pubblicato ieri da Papa Leone XIV: "Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore: tornate sui vostri passi!". Tutto inutile. Questa mattina alle 9, in un tendone montato sul prato accanto al seminario di Econe, quartier generale della Fraternità sacerdotale San Pio X - nome ufficiale dei lefebvriani – è iniziata la celebrazione.

Sono stati consacrati vescovi quattro sacerdoti lefebvriani: lo svizzero Pascal Schreiber, lo statunitense Michael Goldade e i francesi Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier. Tutti hanno espresso il proprio impegno e hanno pronunciato giuramento: "Cosi Dio mi aiuti e questi santi vangeli". Il Superiore Generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, don Davide Pagliarani ha fatto sapere che i lefebvriani sono "pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa". "Poiché - ha proseguito - dal Concilio vaticano II fino a oggi le autorità della Chiesa manifestano un atteggiamento contrario alla fede e agiscono contro la sacra tradizione, non sopportando più la sana dottrina ma distogliendo l’udito dalla verità si rivolgono alle favole, come scrive San Paolo, riteniamo nostro dovere, davanti alla Chiesa e alle anime, procedere alla consacrazione di vescovi fedeli alla sana tradizione e al magistero costante della Chiesa. Pagliarani ha poi citato le Beatitudini sottolineando che Dio chiede oggi "il sacrificio" di essere "trattati da ribelli". "Noi vogliamo servire la Chiesa come una madre che soffre, a volte tradita ma che merita il nostro aiuto", ha concluso.