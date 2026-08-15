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È in arrivo la "burrasca di Ferragosto": quali regioni saranno colpite

sabato 15 agosto 2026
È in arrivo la "burrasca di Ferragosto": quali regioni saranno colpite

1' di lettura

Il Ferragosto potrebbe segnare l’inizio della svolta meteorologica sull’Italia. Dopo settimane caratterizzate da temperature elevate, il caldo sembra infatti avviarsi verso una fase di progressivo ridimensionamento, accompagnata da temporali, grandinate e, nei giorni successivi, dall’arrivo di una vera e propria burrasca atlantica. Già nelle prossime ore sono attesi i primi segnali del cambiamento, con una diminuzione delle temperature di 2-3°C al Nord. Sabato 15 agosto, tuttavia, resterà ancora una giornata segnata dall’instabilità: rovesci e temporali pomeridiani potranno interessare soprattutto il Nord-Ovest, le zone interne dell’Appennino e diverse aree del Mezzogiorno, con il rischio di grandinate improvvise.

Il peggioramento più deciso è previsto da domenica 16 agosto, quando una perturbazione atlantica raggiungerà il Mediterraneo, dando il via a una fase di maltempo destinata a intensificarsi. L’apice potrebbe arrivare tra lunedì 17 e martedì 18 agosto, con temporali particolarmente intensi al Centro-Nord e soprattutto tra Romagna e Marche. In queste zone non sono esclusi fenomeni estremi, tra supercelle, forti raffiche di vento, grandinate, trombe marine e precipitazioni localmente molto abbondanti.

A fare da sfondo sarà anche un deciso crollo delle temperature, che potrebbe raggiungere i 10°C rispetto ai valori precedenti. Tra martedì e mercoledì il fronte freddo dovrebbe estendersi anche al Sud, portando piogge e venti forti. Una burrasca di Ferragosto che potrebbe così chiudere anzitempo l’estate più rovente.

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