Agrigento, si sente male mentre festeggia il Ferragosto con gli amici: muore a 16 anni, ora l'autopsia

Tragedia nella notte di Ferragosto a Sciacca, dove un ragazzo di 16 anni, residente a Misilmeri, nel Palermitano, è morto all’ospedale Giovanni Paolo II dopo un improvviso arresto cardiaco. L’adolescente si trovava in una casa di villeggiatura insieme alla fidanzata e ad alcuni amici per trascorrere la serata di Ferragosto. Nel corso della notte è scattato l’allarme e sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno soccorso il giovane e lo hanno intubato prima di trasferirlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. I medici hanno tentato per ore di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Poco dopo le 10 del mattino il cuore del sedicenne ha definitivamente cessato di battere. Sulla vicenda sono ora in corso accertamenti da parte degli agenti del commissariato di Sciacca, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto durante la notte. Il pubblico ministero di turno, che coordina l’inchiesta, ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Gli investigatori hanno già ascoltato la fidanzata del ragazzo e stanno verificando le circostanze della serata. Secondo quanto emerso finora, nel gruppo di giovani era stato consumato alcol, ma dagli accertamenti effettuati sul sedicenne la quantità presente nel sangue sarebbe risultata minima. L’esame autoptico sarà quindi determinante per stabilire cosa abbia provocato l’arresto cardiaco e chiarire definitivamente le cause della morte.