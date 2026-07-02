Roma, si fingeva cieco e derubava i viaggiatori alla stazione Termini: fermato

Era convinto di non destare sospetti e di poter continuare a derubare indisturbato i passanti, ma i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini lo hanno denunciato con l'accusa di furto aggravato con destrezza e porto di armi. Il protagonista è un uomo di 68 anni, romano, senza occupazione e con precedenti, che, fingendosi cieco, si aggirava per la stazione di Roma Termini, avvicinava le vittime e poi le derubava.

A seguito delle diverse denunce, i Carabinieri hanno iniziato a indagare e grazie all'analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza della stazione hanno scoperto il modus operandi dell'uomo. Il 68enne si calava totalmente nei panni di un non vedente: indossava degli occhiali da sole scuri e utilizzava un bastone bianco telescopico. A chi lo scopriva rispondeva con innocenza: "mi scusi ma non ci vedo".

Lo stratagemma gli avrebbe permesso di mettere a segno almeno due furti, impossessandosi di uno smartphone, di una valigetta 24 ore e di un trolley. Dopo essere riusciti a dare un volto all’uomo, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini lo hanno bloccato all’interno dello scalo ferroviario. Perquisito, è stato trovato in possesso di 4 coltelli, tutti sequestrati. Da qui l'accusa di porto di armi, che ha peggiorato ulteriormente la sua posizione.