Roma, la coppia ospita lo straniero? Lui li minaccia con una mannaia di 25 centimetri

Ha aggredito una coppia, ha danneggiato la porta di casa per impedire ai due di uscire e, dopo essersi armato di una mannaia, li avrebbe minacciati di morte. Per questo Timothy E., di 30 anni, è stato arrestato dagli investigatori del Distretto Casilino e condotto in carcere, dopo l’intervento della polizia in un appartamento di via di Rocca Cencia, a Roma. La gip del tribunale di Roma, Giulia Arceri, secondo quanto apprende LaPresse, ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere, riqualificando le accuse in sequestro di persona e minaccia grave. L’intervento è iniziato introno alle 6 del 9 agosto, dopo diverse telefonate al 112 per una violenta lite tra coinquilini. Gli agenti del Distretto di Polizia di Stato Casilino, arrivati sul posto, hanno trovato alcune persone in strada che indicavano un appartamento al secondo piano.

Dal balcone una donna chiedeva aiuto, segnalando la presenza di un uomo armato di coltello. Dall’interno dell’abitazione arrivavano urla e rumori di colluttazione. "Aiuto polizia, lui ha un coltello. Ha chiuso la porta non riesco ad aprirla", ha gridato una delle persone presenti. Gli agenti hanno quindi dovuto aprire la porta con alcuni calci. Una volta entrati, hanno messo in sicurezza la donna, mentre l'uomo, secondo quanto ricostruito negli atti, tentava ancora di raggiungerla e veniva trattenuto con difficoltà da un altro uomo. Gli investigatori hanno poi trovato sulle scale una mannaia con manico nero e lama in acciaio, lunga complessivamente circa 25 centimetri, che è stata sequestrata. La porta dell'appartamento presentava inoltre evidenti danni: la maniglia era stata divelta e si trovava a terra. Un elemento che, secondo la giudice, assume particolare rilievo perché avrebbe impedito alla coppia di uscire dall'abitazione, costringendola ad attendere l'intervento delle forze dell'ordine.