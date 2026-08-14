Roma, la coppia ospita lo straniero? Lui li minaccia con una mannaia di 25 centimetri

Ha aggredito una coppia, ha danneggiato la porta di casa per impedire ai due di uscire e, dopo essersi armato di una mannaia, li avrebbe minacciati di morte. Per questo Timothy E., di 30 anni, è stato arrestato dagli investigatori del Distretto Casilino e condotto in carcere, dopo l’intervento della polizia in un appartamento di via di Rocca Cencia, a Roma. La gip del tribunale di Roma, Giulia Arceri, secondo quanto apprende LaPresse, ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere, riqualificando le accuse in sequestro di persona e minaccia grave. L’intervento è iniziato introno alle 6 del 9 agosto, dopo diverse telefonate al 112 per una violenta lite tra coinquilini. Gli agenti del Distretto di Polizia di Stato Casilino, arrivati sul posto, hanno trovato alcune persone in strada che indicavano un appartamento al secondo piano.
Dal balcone una donna chiedeva aiuto, segnalando la presenza di un uomo armato di coltello. Dall’interno dell’abitazione arrivavano urla e rumori di colluttazione. "Aiuto polizia, lui ha un coltello. Ha chiuso la porta non riesco ad aprirla", ha gridato una delle persone presenti. Gli agenti hanno quindi dovuto aprire la porta con alcuni calci. Una volta entrati, hanno messo in sicurezza la donna, mentre l'uomo, secondo quanto ricostruito negli atti, tentava ancora di raggiungerla e veniva trattenuto con difficoltà da un altro uomo. Gli investigatori hanno poi trovato sulle scale una mannaia con manico nero e lama in acciaio, lunga complessivamente circa 25 centimetri, che è stata sequestrata. La porta dell'appartamento presentava inoltre evidenti danni: la maniglia era stata divelta e si trovava a terra. Un elemento che, secondo la giudice, assume particolare rilievo perché avrebbe impedito alla coppia di uscire dall'abitazione, costringendola ad attendere l'intervento delle forze dell'ordine.
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L'uomo, secondo quanto apprende LaPresse, era stato ospitato nell'appartamento da alcune settimane, ma i rapporti con la coppia si erano progressivamente deteriorati. Secondo le dichiarazioni raccolte dalla polizia, avrebbe assunto atteggiamenti sempre più aggressivi, arrivando anche a pronunciare minacce di morte impugnando coltelli da cucina. Nei giorni precedenti erano già intervenute le forze dell'ordine e, l'8 agosto, una volante lo aveva allontanato dall'abitazione. Il giorno successivo il 30enne era tornato sostenendo di voler recuperare i propri effetti personali. Secondo la ricostruzione accusatoria, una volta arrivato avrebbe tentato di rientrare con la forza, staccando la maniglia della porta e impedendo di fatto agli occupanti di uscire. Poi avrebbe preso la mannaia dalla cucina, minacciando di ucciderli, fino all'arrivo degli agenti.
Durante l'interrogatorio l'arrestato ha respinto le accuse, sostenendo di essere stato lui la vittima dell'aggressione e affermando che la maniglia si sarebbe rotta durante la colluttazione. Il gip ha però ritenuto poco credibile la sua versione, richiamando le urla di aiuto udite dagli agenti e da alcuni presenti e il comportamento aggressivo riscontrato dagli stessi poliziotti. Il giudice ha inoltre escluso, allo stato, la configurabilità dell'originaria contestazione di maltrattamenti e delle lesioni personali, rubricando i fatti nelle ipotesi di reato più gravi di sequestro di persona e minaccia grave con l'uso di una mannaia. A pesare sulla decisione anche i precedenti dell'uomo: una condanna per droga e procedimenti pendenti per reati contro la persona. Per il gip, la condotta del 9 agosto è stata "davvero allarmante" e il tempestivo intervento della polizia ha evitato conseguenze più gravi. Da qui la decisione di disporre la custodia in carcere, ritenuta necessaria per il rischio di reiterazione.