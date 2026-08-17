"Mi sono voltata e non c'era più": turista scompare a Roma dopo essere atterrato

Un viaggio che doveva essere da sogno si è trasformato in un incubo per una coppia di turisti scozzesi. Colin Alexander Ross, 56 anni, originario del Moray, è scomparso a Roma venerdì 14 agosto 2026, poche ore dopo essere atterrato nella Capitale insieme alla fidanzata Anabella McAllister.L’uomo è stato visto per l’ultima volta intorno alle 22 in piazza della Rotonda, davanti al Pantheon.

Secondo il racconto della compagna, Colin non si sentiva bene a causa del caldo e dei farmaci che stava assumendo. Mentre Anabella si allontanava per pochi secondi per scattare una fotografia, l’uomo è sparito imboccando una strada laterale in salita, dove si trovano alcuni caffè. Quando lei lo ha seguito, di lui non c’era più traccia. A rendere più preoccupante la situazione il fatto che Ross non avesse con sé né telefono (rimasto in carica in hotel) né portafoglio (nella borsa della fidanzata). Potrebbe inoltre non ricordare il nome della struttura in cui alloggiavano, il Marcella Royal di via Flavia.Colin è alto circa 1,70 m, pesa intorno ai 70 kg e ha i capelli biondi.

Al momento della scomparsa indossava una maglietta rossa in stile Adidas, pantaloncini neri e scarpe da ginnastica nere, con orecchino all’orecchio sinistro, orologio e braccialetto neri.Anabella ha lanciato un appello sui social e contattato forze dell’ordine, ambasciata britannica e autorità italiane. Il Foreign Office britannico ha confermato di stare assistendo la famiglia.Nella serata di domenica 16 agosto è arrivata la buona notizia: Colin è stato ritrovato. Secondo quanto riferito dalla figlia, l’uomo – che aveva riportato alcune ferite – è riuscito a fare ritorno all’hotel dopo aver camminato sotto il caldo.