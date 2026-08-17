Prato, spari al pronto soccorso: detenuto marocchino tenta la fuga, agente esplode tre colpi di pistola

Attimi di tensione a Prato, dove un uomo di nazionalità marocchina è stato sorpreso mentre dall'esterno stava lanciando un plico contenente sostanza stupefacente all'interno del carcere. Nel tentativo di fuga è stato inseguito ed è caduto riportando diverse lesioni. È stato quindi portato al pronto soccorso del nosocomio del comune toscano per essere medicato. Qui, però, durante la permanenza all'ospedale, avrebbe cercato di evadere costringendo un agente di polizia penitenziaria - ora indagato per tentato omicidio - a intervenire.

L'agente ha esploso tre colpi di pistola, uno dei quali ha colpito il giovane a una gamba. La procura, in una nota a firma del procuratore Luca Tescaroli, "ha assunto prontamente la direzione delle indagini per chiarire la dinamica dei fatti. La situazione di illegalità attorno al carcere si perpetua".