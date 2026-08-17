Prato, spari al pronto soccorso: detenuto marocchino tenta la fuga, agente esplode tre colpi di pistola

Attimi di tensione a Prato, dove un uomo di nazionalità marocchina è stato sorpreso mentre dall'esterno stava lanciando un plico contenente sostanza stupefacente all'interno del carcere. Nel tentativo di fuga è stato inseguito ed è caduto riportando diverse lesioni. È stato quindi portato al pronto soccorso del nosocomio del comune toscano per essere medicato. Qui, però, durante la permanenza all'ospedale, avrebbe cercato di evadere costringendo un agente di polizia penitenziaria - ora indagato per tentato omicidio - a intervenire.
L'agente ha esploso tre colpi di pistola, uno dei quali ha colpito il giovane a una gamba. La procura, in una nota a firma del procuratore Luca Tescaroli, "ha assunto prontamente la direzione delle indagini per chiarire la dinamica dei fatti. La situazione di illegalità attorno al carcere si perpetua".
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Intanto la Direzione aziendale dell'Asl Toscana Centro esprime la propria vicinanza al personale medico e sanitario del Pronto Soccorso dell'ospedale Santo Stefano e profondo rammarico per gli utenti in relazione a quanto accaduto. Il fuggitivo è rimasto ferito ma, spiega la Asl in un comunicato stampa, "nessun'altra persona risulta coinvolta" negli spari. Secondo quanto una prima ricostruzione "l'uomo accompagnato al pronto soccorso dagli agenti della Polizia Penitenziaria avrebbe impugnato un estintore, azionandolo. Nella conseguente tensione, un agente della penitenziaria avrebbe esploso un colpo di arma da fuoco con l'obiettivo di fermare il detenuto, che è rimasto ferito a una gamba". Al momento, in attesa del completamento della pulizia e del ripristino degli ambienti interessati, le ambulanze vengono indirizzate nei Pronto Soccorso degli ospedali di Pistoia e Firenze.