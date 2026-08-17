Dalla Romagna al Salento, è stato il Ferragosto delle truffe sulle vacanze

Ferragosto sì, però rovinato dalle truffe. Ché vediamo di dircelo chiaro, è un sacrosanto diritto anche quello allo stacco, a non fare niente, a godersi in santa pace una settimana di riposo (dopo un anno di lavoro matto e disperatissimo), ma se ti capita proprio in quel periodo, se ti raggirano durante le ferie, che fai? È una vacanza andata a ramengo, e razionalmente lo pensi pure (c’è-di-peggio-poteva-essere-un-macello): tuttavia mica è una scusa, nemmeno un moto di sollievo. Quando mai? Anzi, forse ti girano ancora di più. Non perché qualche delinquente ti abbia beffato, ma perché l’ha fatto sul più bello. Già pregustavi la casa in riviera, l’aperitivo al chiringuito, il pranzo di scorpacciate al rifugio e il sudoku sull’iPhone: invece al telefonino ti ci attacchi per chiamare i carabinieri. Mannaggia a ‘sti criminali.

I RESIDENCE FANTASMA

Quelli, per esempio, delle case fantasma: croce (assai) e delizia (veramente no) dell’estate 2026. Ha iniziato Milano Marittima, ha fatto il record Cesenatico (oltre cento denunce protocollate), nel fine settimana è toccato a Castellammare di Stabia. Dalla Romagna al Napoletano, segno che il malcostume è quella cosa che in Italia non conosce geografia: non proprio stessa spiaggia e stesso mare, ma stesso inganno sì. Una donna di 52 anni, di Porto Mantovano, in Lombardia, che prenota online un alloggio e paga 300 euro di caparra, le sembra tutto regolare, ma che, poco prima di partire, si accorge che all’indirizzo fornitole dai gestori della struttura ricettiva ci sia un’abitazione privata (e peraltro già accorpata dai legittimi proprietari). Risultato: il viaggio lo fa, però in commissariato per segnalare la truffa.

(E, tra parentesi, non che sia una consolazione, ma alla signora mantovana è pure andata meglio che al 55enne di Codroipo, in Friuli Venezia Giulia, che è stato abbindolato su Facebook con l’occasione dell’anno, last-minute e modello super-affare, di un viaggio nell’isola di Zante, in Grecia, tutto compreso, mille euro e-non-ci-pensi-più, epperò quando ha cliccato sull’invio del bonifico è rimasto senza tour, senza itinerario e anche senza soldi. Chiusa parentesi).