Palio di Siena, l'Aquila vince 34 anni dopo: Tittia e Diodoro fanno la storia

È la contrada Aquila, con il cavallo Diodoro montato da Giovanni Atzeni detto Tittia, a essersi aggiudicata il Palio di Siena 2026. La storica corsa è andata in scena a partire dalle 19.30, dopo il rinvio di ieri a causa del maltempo.

La vittoria dell'Aquila, con una gara condotta dall'inizio alla fine, mancava da 34 anni e questo aveva reso la contrada la "Nonna" di questa edizione. L'ultimo trionfo risaliva al 3 luglio 1992, con il mitico Andrea Degortes detto Aceto su Galleggiante. Per il fantino Azteni, detto Tittia, si tratta del 12esimo Palio vinto su 42 corsi. Secondo Palio vinto anche per il cavallo Diodoro, su tre disputati.

Durante il Corteo storico, per volere della sindaca Nicoletta Fabio e della giunta, avevano risuonato gli squilli della fanfara, dedicati a Giovanni Mazzini, morto proprio oggi, Trombetto di Palazzo dal 1952 al 2018 e per quasi trent'anni responsabile della fanfara del Palio, e a Mario Cappelli, chiarina da una vita e sul Carroccio dal 1981, scomparso pochi giorni fa.

Retransmisión del Palio de Siena de julio de 2026.#Palio #PalioEshttps://t.co/lDGgXol3B3 — El Palio de Siena en español (@Palio_es) July 3, 2026

Un clima elettrico e commosso che fin da ieri ha conquistato anche Whoopi Goldberg, diva di Hollywood che si è affacciata dalla finestra di Palazzo Chigi Zondadari, direttamente sulla iconica Piazza del Campo.

In un video condiviso sui social, l'attrice premio Oscar interprete di film di grande successo come Ghost - Fantasma, Il colore viola e Sister Act - Una svitata in abito da suora ha spiegato ai fan i motivi del rinvio, cercando di descrivere l'atmosfera che si respirava a Siena.

Un messaggio che la Goldberg ha accolto con evidente sensibilità, evidenziando come lo spettacolo non possa prescindere dalla sicurezza degli animali e dal rispetto delle condizioni del tufo, reso impraticabile dalla pioggia. Nonostante la delusione per il rinvio, la diva americana ha trasformato l'attesa in racconto: sempre dal palazzo storico ha mostrato ai fan gli interni del prestigioso edificio settecentesco, offrendo uno sguardo privilegiato su una delle dimore più affascinanti affacciate sulla piazza. "Sono qui a Siena, e normalmente avremmo appena guardato il Palio dalla piazza, ma oggi ha piovuto e non hanno potuto far correre i cavalli per proteggerli - racconta l'attrice ai follower -. Come vedete laggiù, tutto quel tratto è terra battuta, ma ha un colore più scuro: significa che è ancora bagnata. Ecco perché la corsa non si è tenuta. Però, se guardate qui dentro, stiamo facendo una cena splendida. Insomma, va tutto bene: fa caldo, è bellissimo. Spero che voi vi stiate divertendo quanto me, e ci vediamo quando torniamo".

A rendere ancora più mondano il soggiorno senese, anche alcuni scatti sui social dell'attrice con lo chef Yannick Alléno, tra i nomi più noti dell'alta cucina internazionale. La presenza della star americana conferma ancora una volta il richiamo di Siena e del suo Palio, capace di unire storia, tradizione e celebrità in uno scenario unico al mondo, dove ogni affaccio può trasformarsi in una narrazione internazionale.