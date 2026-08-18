Garlasco, chi è stato visto nella chiesa di Tromello: tam-tam impazzito

La presenza di Alessandro Biasibetti a Garlasco fa nuovamente parlare. Parte della stessa compagnia di Marco Poggi e Andrea Sempio, nonché ex fidanzato di Angela Taccia, Biasibetti era stato sentito come persona informata sui fatti già nel 2025 nella nuova indagine sull'omicidio. A oggi frate domenicano, il religioso è stato visto domenica 16 agosto nella chiesa di Tromello (Pavia), comune vicino a Garlasco, dove - riporta l'Ansa - nel suo ruolo di diacono, ha assistito i sacerdoti che hanno celebrato la messa.

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Pochi giorni prima, domenica 9 agosto, Biasibetti era stato invece presente nella chiesa di Garlasco, sempre per assistere alla celebrazione dell'eucaristia. Le sue presenze sono legate solo a inviti ricevuti: non è prevista per lui l'assegnazione di un incarico pastorale nella Diocesi di Vigevano e Lomellina. Nel marzo 2025 era stato ascoltato, come persona informata sui fatti, dalla Procura: in quell'occasione Biasibetti riferì che si trovava in montagna con Marco Poggi il giorno in cui venne uccisa la sorella Chiara Poggi.

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