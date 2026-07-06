Piero Pelù, il concerto diventa un comizio politico: a Pescara scoppia la polemica

Doveva essere un'esibizione come tante altre, quella dei Litfiba - la band di Piero Pelù - al Porto Turistico di Pescara. Ma l'artista fiorentino ha deciso di trasformarla in un comizio politico. Tra una canzone e l'altra, Pelù si è infatti improvvisato segretario di qualche partito (a occhio e croce di sinistra) ed è intervenuto su vari temi politici, fino a sventolare la bandiera italiana dal palco e a urlare: "Viva l’Italia libera e antifascista. Questa è la nostra storia. Non vi offendete: è semplicemente la nostra storia".

La reazione del deputato di Fratelli d'Italia Guerino Testa, presente al concerto, è stata immediata: "Ancora una volta la cultura, in questo caso musicale, viene politicizzata", afferma Testa. "A Pescara Piero Pelù è riuscito a intervallare ogni brano con pensieri politici più ideologizzanti che concreti. La cultura dovrebbe essere scevra da condizionamenti ideologici". E ancora: "Continuiamo a vedere persone sicuramente ben pagate, che conducono una vita senza privazioni, dirci cosa fare e come fare secondo le loro ideologie, per lo più teoriche. È come se uno scienziato durante un convegno si mettesse a fare proclami ideologici".

"Hanno - continua il deputato - le loro canzoni, i loro scritti, le loro opere per dire ciò che pensano, lasciando al pubblico la libertà di farsi una propria idea. Usiamo la cultura per accrescere il sapere e non per professare una posizione politica". Poi il riferimento a De Gregori: "Ha ragione De Gregori quando rifiuta fermamente l’idea dell’artista come 'santone' o educatore politico".

Dura la reazione delle persone sui social: "È stato veramente scandaloso. Ho preferito andare via. Un vero comizio", ha scritto un utente. Un fan del cantante ha scritto che "gli si perdona tutto", ma gli rimprovera gli interventi sul patriarcato, le sue posizioni sulla guerra in Ucraina e contro il governo. Tra i numerosi commenti pubblicati, c’è chi parafrasando un suo celebre brano con Jovanotti e Ligabue, ha sintetizzato: "Il mio nome è mai più. A un concerto di Pelù".