Savona, chi ha ucciso il 36enne in spiaggia a coltellate: la telefonata da un bar di Milano

Si è costituito l'uomo che ha accoltellato a morte in spiaggia a Savona un 36enne. L'assassino, un italiano di 52 anni, è stato rintracciato dalla polizia in un bar di Milano, in zona Lambrate che domenica ha accoltellato Yassine Mirinioui, ferendolo gravemente. La vittima, ricoverata in ospedale, è morta poi nella notte tra domenica e lunedì dopo un delicato intervento chirurgico.

Secondo le prime informazioni è stato lo stesso uomo ritenuto responsabile dell'accoltellamento a telefonare al 112 dicendo di trovarsi nel bar dove è stato poi bloccato dalle Volanti della Polizia, che lo hanno poi condotto in Questura per essere interrogato dalla Squadra Mobile.