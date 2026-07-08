Sigfrido Ranucci, ipotesi-choc di Repubblica: "L'attentato per spingerlo politicamente"

"Vendetta o favore?" si domandava Alessandro Sallusti sulle colonne di Libero. E non solo lui. L'attentato a Sigfrido Ranucci, il cui mandante sarebbe l'amico Valter Lavitola, insospettisce anche Repubblica. Il quotidiano, da sempre vicino al Ranucci-pensiero, non può non sollevare qualche dubbio. Ed ecco che a poche ore dalle accuse contestate dal pm all'ex editore e giornalista, si legge: "Alla fine di questa triste storia, come diceva Vasco Rossi, qualcuno forse troverà il coraggio di spiegare come sia stato possibile, in quale universo parallelo è potuto accadere che il principe del giornalismo investigativo, Sigfrido Ranucci, si sia trovato a fare coppia fissa, tavolo insieme, confidenze, progetti e amicizie, famiglie e chissà cos'altro con il principe degli intrighi: Valter Lavitola".

Ranucci, il sopralluogo di Lavitola davanti a casa: cosa emerge dalle carte Tra il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e l’ex faccendiere, oggi ristoratore vip di Roma, Valter Lavitola c&r...

Lo stesso conduttore di Report, appresa la notizia, si è detto "sconvolto, Lavitola è un amico" e ha ammesso che da anni i due si sentono "quasi tutti i giorni". "Ranucci - scrive il quotidiano diretto da Mario Orfeo - conferma oggi che Lavitola fosse diventato una sua fonte, lo aiutava con alcune inchieste, magari arrivava a ravanare dentro bidoni, a frugare in antri dove un cronista ufficiale di Report non avrebbe avuto accesso, chissà (...). L'amicizia si allarga anche alle famiglie, ai figli".