Garlasco, altro colpo di scena: "Iscritto nel registro degli indagati"

Secondo il procuratore aggiunto Stefano Civardi , che lo interroga, Cassese è reticente e vuole capire perché. Troppi "non ricordo" a ogni domanda che gli pone il magistrato. Al centro il verbale del 4 ottobre 2008, due mesi dopo l'omicidio di Chiara. Cassese ascolta Sempio e il ragazzo gli portò il famoso scontrino del parcheggio di Vigevano come una sorta di alibi (non richiesto) a prova del fatto che il giorno del delitto, il 13 agosto del 2007, si trovasse fuori Garlasco per comprare un libro.

I magistrati hanno verificato che durante quell'interrogatorio Sempio si era sentito male. Era stato chiamato il 118, ci sono i registri, ma nel verbale non c'è traccia. "Perché?", chiede Civardi. "Non ricordo", risponde Cassese. Poi gli viene chiesto se Sempio fosse andato a prendere lo scontrino a casa durante l'interrogatorio, come il ragazzo disse in tv, o come scritto sul verbale, lo aveva portato da casa. "È un elemento rilevante", secondo Civardi. "Non ricordo", risponde Cassese. Gli viene anche fatto notare che, lo stesso 4 ottobre, in orari vengono sentiti contemporaneamente anche gli altri amici Freddi, Capra e Biasibetti. Orari che in alcuni casi si sovrappongono: "Com'è possibile?" "Non ricordo". "Soffre di problemi di memoria?" chiede allora Civardi e Cassese risponde "no". Da qui le accuse a lui oggi contestate.