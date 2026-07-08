Ranucci, Lavitola, la bomba: i casi sono due, o è una vendetta o è un favore

Fino a pochi giorni fa ci si chiedeva: chissà chi ha messo nell’ottobre scorso la bomba fuori dal cancello di casa di Sigfrido Ranucci, conduttore pluridecorato di Report.

Lui stesso aveva lasciato intendere che il mandante poteva essere dalle parti di Palazzo Chigi, in commissione antimafia fece anche un nome, in realtà suggeritogli da quell’altro genio investigativo dell’ex pm e oggi senatore Cinque Stelle Roberto Scarpinato, quello del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari.

La cosa si rivelò, nello stile della casa, una clamorosa bufala tipo quella che Ranucci sparò in diretta ospite della Berlinguer su Rete4 a proposito della grazia alla Minetti su “voci che stiamo verificando” sulla presenza del ministro Nordio a presunti festini dei coniugi Cipriani in Uruguay.

Il segugio Ranucci anche sulla bomba aveva sbagliato pista, il mandante – secondo gli investigatori – l’aveva praticamente in casa, il suo “grande amico” (così ieri lo ha definito, incredulo, lui) Valter Lavitola. E già questa è una notizia. Ma come, il grande moralizzatore, il censore delle amicizie altrui che basta una foto con il cugino dello zio di un presunto mafioso che Report ti mette alla gogna senza appello, ha come migliore amico Lavitola?

Riassumo chi è costui: ex giornalista (radiato dall’Ordine), già latitante, poi arrestato per estorsione, coinvolto e processato per corruzione internazionale, tangenti, appropriazione indebita, associazione a delinquere, compravendita di senatori, danno erariale e truffa. Certamente mi sono perso per strada qualcosa, ma già così ce ne sarebbe per fare su questa amicizia almeno una decina di puntate di Report.

Che interesse hanno in comune il principe del giornalismo Rai e il principe delle truffe immanicato con faccendieri e spioni di mezzo mondo? Ma la vera domanda è: perché mai un vero e grande amico dovrebbe piazzarti una bomba sotto casa? Bè, o gli hai molestato la moglie, o non gli hai pagato il conto (Lavitola è proprietario di un ristorante mal frequentato anche da Ranucci), o vuole farti un piacere. Il piacere di farti passare per martire e renderti intoccabile (nonostante le bufale a getto continuo) e chissà, aprirti nuovi orizzonti.