Meteo, grandinate e nubifragi: dove il weekend sarà estremo

Un fine settimana inaspettato, quello che sta per arrivare. Il weekend infatti sarà caratterizzato da previsioni "estreme". La giornata di sabato 11 Luglio, in particolare al Nord, sarà fortemente temporalesca, con elevato rischio di grandine, mentre sul resto del Paese saremo alle prese con una calura davvero intensa. Stando ai meteorologi di Meteo.it la causa è legata a diverse figure atmosferiche in gioco che si daranno battaglia sullo scacchiere europeo. Da una parte, sul bacino del Mediterraneo, dominerà l'anticiclone africano.
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Dall'altra, posizionata sull'Europa orientale, agirà una profonda zona di bassa pressione, un vortice ricolmo di aria fresca e altamente instabile. Ecco allora che le dinamiche si faranno violente. Se però il Nord dovrà aprire l'ombrello, lo stesso non si può dire del Centro-Sud che - si legge - "rimarrà saldamente protetto dallo scudo anticiclonico, registrando un caldo intenso e opprimente". Non si escludono temperature sopra i 40°C in Sardegna.
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Buone notizie però per domenica, quando il maltempo abbandonerà le regioni settentrionali, riportando cieli sereni praticamente ovunque e, soprattutto, una nuova calura intensa. Una fase climatica che caratterizzerà anche l'inizio della prossima settimana che si preannuncia a dir poco rovente in quella che risulta già un'estate da record.