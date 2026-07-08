Meteo, grandinate e nubifragi: dove il weekend sarà estremo

Un fine settimana inaspettato, quello che sta per arrivare. Il weekend infatti sarà caratterizzato da previsioni "estreme". La giornata di sabato 11 Luglio, in particolare al Nord, sarà fortemente temporalesca, con elevato rischio di grandine, mentre sul resto del Paese saremo alle prese con una calura davvero intensa. Stando ai meteorologi di Meteo.it la causa è legata a diverse figure atmosferiche in gioco che si daranno battaglia sullo scacchiere europeo. Da una parte, sul bacino del Mediterraneo, dominerà l'anticiclone africano.