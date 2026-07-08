Ricina, la svolta è imminente: "Il segreto scoperto da Antonella"

Emergono nuovi dettagli sul duplice omicidio di Pietracatella: fonti qualificate parlano di "significativi passi avanti e progressi importanti" fatti negli ultimi giorni nell'ambito delle indagini. Le stesse fonti spiegano che una svolta è ora più vicina anche se servirà ancora tempo per chiudere il cerchio attorno a chi ha ucciso, avvelenandole con la ricina, Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi. Al momento, non ci sono indagati e il fascicolo relativo agli omicidi resta contro ignoti. Tra le ipotesi degli inquirenti, c'è quella che Antonella Di Ielsi avesse scoperto un segreto. "Qualcosa che l'ha turbata a tal punto da arrivare a decidere di separarsi dal marito", racconta la Vita in Diretta su Rai1. Di Ielsi si era confidata con il parroco, don Stefano Fracassi, che è stato risentito proprio ieri.

Nel frattempo, a Berlino, nella sede del Robert Koch Institute, centro all'avanguardia sul tema dei veleni e in particolare sulla ricina, sono cominciati i nuovi accertamenti sul caso. Il direttore della struttura, Christian Herzog, preliminarmente aveva fatto presente che non è possibile l'accesso ai laboratori a personale esterno e che dunque tutte le operazioni avvengono alla presenza dei soli dipendenti. Per questo la procuratrice Elvira Antonelli ha disposto che tutto il lavoro degli esperti venga videoregistrato e che i filmati vengano poi messi a disposizione della stessa procura e delle parti: indagati e parti offese.