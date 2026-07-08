Ranucci, la telefonata che incastra Valter Lavitola? "Tutto dipende da lui"

C'è un'intercettazione che incastrerebbe Valter Lavitola, per i pm mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Dopo l'esplosione dell'ordigno davanti casa del giornalista di Rai 3, Gomes Tavares Clesio secondo gli inquirenti della procura di Roma è l'intermediario - lascia l'Italia per raggiungere il Camerun. È proprio una conversazione tra l'uomo e la fidanzata a far vacillare la posizione di Lavitola. Gomes si trova nell'Africa Centrale. La fidanzata, al telefono, si lamenta "perché non è ancora rientrato in Italia e cita tale Valter" come responsabile: "Tutto dipende da lui". Nelle carte dell'inchiesta - riporta La Stampa - si legge come Lavitola "si sia interessato all'immediato allontanamento dell'uomo dal Paese e si sia anche preoccupato della sua assistenza legale".



Dipendente del ristorante di pesce Cefalù Bistrot di Monteverde proprio di Lavitola, Gomes avrebbe ingaggiato i membri del commando dell'attentato al conduttore di Report. A quanto emerge dagli atti, Gomes avrebbe ingaggiato Pellegrino D'Avino, Antonio Passariello, Saverio Mutone e Marika De Filippis (già arrestati nei giorni scorsi) per piazzare l'ordigno, realizzato con gelatina di cava, "che avrebbe potuto determinare conseguenze devastanti".