Roma, senza patente punta due poliziotti sull'A1 per ucciderli: ecco chi era alla guida

Attimi di panico sull'A1, all'altezza di Orvieto. Un uomo, senza patente, alla guida di una Volkswagen Golf nera, è uscito dalla corsia di marcia e a tutta velocità ha puntato due poliziotti che si trovavano nella corsia di emergenza, rischiando di ucciderli. Gli agenti della Polizia, che erano intervenuti al chilometro 422+350 sud per un soccorso stradale per un veicolo in panne, sono riusciti a salvarsi saltando oltre il guardrail. L'aggressore ha poi proseguito la sua corsa in direzione Roma.
Scattato l'allarme, la vettura è stata individuata dalle pattuglie della stradale di Roma Nord poco dopo la barriera autostradale. Il conducente ha ignorato l'alt degli agenti, dando vita a un inseguimento durante il quale ha effettuato sorpassi azzardati e tentato anche di speronare le auto di servizio.
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La fuga si è protratta per ben 18 chilometri, alla fine dei quali gli agenti sono riusciti a fermare il pirata della strada. L'uomo, portato presso gli uffici della polizia stradale di Roma Nord, è stato posto in stato di fermo per tentato omicidio e su disposizione della procura di Roma è stato associato presso la casa circondariale di Regina Coeli in attesa di convalida. Dagli accertamenti è emerso che lo stesso aveva la patente ritirata per guida in stato di alterazione psicofisica.