Roma, senza patente punta due poliziotti sull'A1 per ucciderli: ecco chi era alla guida

Attimi di panico sull'A1, all'altezza di Orvieto. Un uomo, senza patente, alla guida di una Volkswagen Golf nera, è uscito dalla corsia di marcia e a tutta velocità ha puntato due poliziotti che si trovavano nella corsia di emergenza, rischiando di ucciderli. Gli agenti della Polizia, che erano intervenuti al chilometro 422+350 sud per un soccorso stradale per un veicolo in panne, sono riusciti a salvarsi saltando oltre il guardrail. L'aggressore ha poi proseguito la sua corsa in direzione Roma.

Scattato l'allarme, la vettura è stata individuata dalle pattuglie della stradale di Roma Nord poco dopo la barriera autostradale. Il conducente ha ignorato l'alt degli agenti, dando vita a un inseguimento durante il quale ha effettuato sorpassi azzardati e tentato anche di speronare le auto di servizio.