Roberta Bruzzone, la bomba su Garlasco: "Stasi o Sempio? Ecco come andrà a finire"

Sul caso Garlasco cala ancora una volta il peso dell’analisi di Roberta Bruzzone. La criminologa, intervistata dal Corriere della Sera, interviene sulla nuova fase dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007, e prende posizione sulle indagini che hanno riportato sotto i riflettori Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Per Bruzzone, però, il quadro già emerso negli anni non avrebbe bisogno di un nuovo capitolo. “Ho studiato a fondo gli atti e continuo a ritenere che l’assassino sia stato già individuato”, afferma la criminologa. Il riferimento è ad Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva e recentemente tornato in libertà dopo aver scontato la pena. Secondo Bruzzone, non ci sarebbero elementi scientifici capaci di modificare quella conclusione: “Al momento non vedo elementi, anche sul piano scientifico, in grado di cambiare il finale”.

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La criminologa mette in guardia anche dal rischio mediatico che accompagna i cosiddetti cold case. “Capisco quanto possa sembrare interessante riaprire casi chiusi. Da lì alla possibilità di trarne risultati concreti e decisivi ce ne passa, però”. E aggiunge: “Il rischio è di generare nuove aspettative e, soprattutto, presunti mostri che restano invischiati in storie senza un vero finale”.

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Nel mirino finisce anche il coinvolgimento di persone rimaste per anni al centro di sospetti. “L’aspetto peggiore di queste storie è che prima che si arrivi alle conclusioni tante persone finiscono nel tritacarne mediatico, vittime di sospetti spregevoli e infondati”, dice Bruzzone, citando il caso di Marco Poggi, fratello di Chiara, e delle sorelle Cappa, “sempre al centro dei sospetti, ma escluse dall’inchiesta”. Sulla nuova indagine della Procura di Pavia, la criminologa è netta: “Non ci sono elementi per collocare Sempio sulla scena del delitto. Finirà con un nulla di fatto. Fatico a capire cosa abbia convinto la Procura di Pavia a ripartire”.

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