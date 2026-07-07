Garlasco, De Rensis: "Non solo revisione". L'asso nella manica di Stasi

Antonio De Rensis scopre le carte. Il legale di Alberto Stasi, a Filorosso, su Rai 3, durante il solito spazio dedicato al caso Garlasco, ha rivelato per la prima volta che la difesa non lavorerà solamente sulla revisione del processo: "L’avvocato Bocellari è stata chiara, la difesa Stasi, cioè lei e io, non solo lavoreremo per la revisione, ma andremo a fondo anche a tutto ciò che è stato sopra, sotto, avanti e indietro a ogni atto. Questo perché noi riteniamo che l’indagine che ha portato a un processo che ha portato a una condanna abbia elementi che non possono passare come un pasticcio. Sono irregolarità, a casa mia sul Pianeta Terra sono un’altra cosa".

De Rensis, rivolgendosi poi a Rita Cavallaro, giornalista di Gente e Il Giornale presente in studio, dice: "Posso dire una cosa senza timore di essere smentito, non ho mai visto un attacco così feroce nei confronti di una Procura della Repubblica. Mi ha stupito vedere qualche suo collega che difende ogni magistrato da Bolzano a Palermo, ma gli unici che non ha difeso sono quelli di Pavia. Ricordo a me stesso che i magistrati sono quattro, quindi sottolineo che si tratta di un pezzo dello Stato. Quando ci inginocchiamo di fronte alla sentenza che ha portato Alberto in galera dieci anni e mezzo, giustamente, dobbiamo ricordare che la Procura è lo Stato, come lo è stata la sentenza che ha condannato Alberto. Rispetto quindi per l’una, ma anche per l’altra".