Schlein-Conte, disastro assoluto: "Salta tutto anche a Padova"

Dopo la manifestazione di Napoli, il cosiddetto campo largo deve fare i conti con un nuovo fronte di scontro interno, questa volta sulle parole di Giuseppe Conte sulla guerra in Ucraina e sulla Russia. Una frattura che rischia di complicare il cammino comune proprio mentre Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra lavorano alla costruzione del programma in vista delle prossime elezioni. Insomma, la prova generale dell'unità del centrosinistra è ancora una volta fallace. Si è trasformata nell'ennesimo banco di prova delle profonde differenze che attraversano la coalizione.

A scatenare il caso sono state le dichiarazioni del leader pentastellato dal palco di Napoli: “Stanno costruendo una minaccia russa per convincerci ad armarci fino ai denti”. Parole che hanno provocato l'immediata reazione dell'area riformista del Partito democratico e dei centristi. L'eurodeputato dem Giorgio Gori è stato tra i primi a prendere le distanze: “Mi domando come si concili questa posizione con le parole di Giuseppe Conte”. Ancora più duro il senatore Filippo Sensi: “Hai voglia ad andare a Napoli se poi a Strasburgo i Cinque Stelle sull'Ucraina votano contro assieme alla Lega e Vannacci. Risparmiatevi le foto, c'è ancora molto da fare”.