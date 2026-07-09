Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Milano, algerino sfregia una 23enne in piazza Duomo: "Sono uomo e sono musulmano"

di
Libero logo
giovedì 9 luglio 2026
Milano, algerino sfregia una 23enne in piazza Duomo: "Sono uomo e sono musulmano"

2' di lettura

"Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano". É quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. Il 27enne, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla Polizia locale di Milano. La vittima, in regola con i documenti, è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo.Al momento l'algerino è stato arrestato in flagranza dalla Polizia locale, su disposizione della pm di turno Simona Ferraiuolo, per l'ipotesi di reato di sfregio permanente al viso. La Procura, nelle indagini degli investigatori della Locale, potrà anche valutare eventualmente di contestare la nuova aggravante dell'odio contro una donna o della discriminazione razziale o religiosa.

Il reato di "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso" è punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Di recente è stata introdotta anche l'aggravante del fatto commesso "come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna". Al momento, nel provvedimento di arresto in flagranza non è stata contestata e potrebbe essere valutata, però, anche quella di odio e discriminazione religiosa e razziale, data la frase che il 27enne avrebbe urlato: "Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano". Nelle prossime ore la pm inoltrerà all'ufficio gip la richiesta di convalida dell'arresto e di misura cautelare.

Ma emergono dei dettagli ancora più agghiaccianti. L'algerino infatti stato arrestato la scorsa notte, e poi rilasciato. Accusato di furto e del danneggiamento di alcune auto in sosta, secondo quanto si apprende l'uomo è tornato in libertà dopo la convalida dell'arresto.

tag
milano
aggressione
islam

La trovata Milano, si lancia col paracadute della Palestina dal Duomo: subito fermato

Ecco l'islam Jesi, arrestato imam: picchiava i bimbi che sbagliavano a leggere il Corano

A Gavardo Silvia Sardone insultata dall'islamico: "Fuori dai cog***". La leghista lo umilia con una frase

ti potrebbero interessare

Milano, si lancia col paracadute della Palestina dal Duomo: subito fermato

Milano, si lancia col paracadute della Palestina dal Duomo: subito fermato

Redazione
Milano, rogo nel capannone Bartolini: "Impossibile spegnerlo con l'acqua", cosa "nascondeva" la struttura

Milano, rogo nel capannone Bartolini: "Impossibile spegnerlo con l'acqua", cosa "nascondeva" la struttura

Caos, traffico e atti vandalici: il libro nero delle piazze tattiche

Caos, traffico e atti vandalici: il libro nero delle piazze tattiche

Andrea Fatibene
Milano, i giudici disarmano la polizia: "Non si arresta con la forza"

Milano, i giudici disarmano la polizia: "Non si arresta con la forza"

Micaela Fanelli