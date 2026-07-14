Ranucci-Lavitola, l'autore della foto: "Erano impazziti per lo scatto. Mi ha chiamato 22 volte"

"Abitavo dietro l’angolo del ristorante di Valter Lavitola e sapevo dell’assidua frequentazione di Sigfrido Ranucci. Lo avevo visto entrare più volte, nel tempo": lo ha detto al quotidiano Il Tempo Aldo Torchiaro, firma di punta de Il Riformista nonché il primo, nel 2023, a documentare le relazioni del conduttore di Report, attovagliato in compagnia di Lavitola. Commentando il numero di cene che i due avrebbero fatto insieme, il giornalista ha parlato di "una routine sistematica e quasi professionale: difficile sostenere che parlassero sempre dei problemi di autismo del figlio di Lavitola, come ha detto Ranucci. No?". Quello, a suo dire, sarebbe solo un diversivo: "Per sviare, lanciando un fumogeno che distrae l’opinione pubblica. Pratica odiosa, soprattutto quando ricorre a minori da usare come scudi umani per tutelarsi. Mettere in piazza la vulnerabilità del figlio di un soggetto terzo sarebbe perfino vietato dalla Carta di Treviso, per i giornalisti, a voler invocare la correttezza e la deontologia professionale".

Torchiaro, poi, ha spiegato come fosse riuscito a scattare la foto che ritraeva Ranucci e Lavitola insieme a tavola nel 2023: "Ero anche io a cena da Lavitola, con la mia famiglia, nel dehor antistante la vetrata sul salone interno. Riconobbi Ranucci, sempre in compagnia della donna bionda con cui l’avevo visto altre volte, vidi Lavitola che lo cingeva con un braccio, riconobbi Don Gianni Fusco, lo ricollegai alle puntate di Report sul Vaticano, sul caso Becciu. Vidi anche che c’erano due agenti di scorta che mangiavano proprio al tavolo dietro di me. Tenevano d’occhio la situazione, ma io dovevo documentare quella tavolata con foto e video". Dunque, ha proseguito: "Simulai di aver ricevuto una telefonata. Alzai perfino la voce con il finto chiamante, scusandomi con i miei commensali. Sempre fingendo di parlare al telefono mi allontanai e raggiunsi una angolazione da dove, presente un’altra vetrata trasparente, riuscii a realizzare foto e video senza essere notato dalla scorta. Per qualche minuto continuai a fingere di tenere una conversazione, con gli auricolari messi mentre scattavo".