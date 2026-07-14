Legge elettorale, Giorgia Meloni: "Ha vinto di nuovo la palude". Poi bordata alla sinistra

"Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude". Giorgia Meloni è intervenuta su Facebook dopo il voto in Aula di oggi, martedì 14 luglio. L'Aula della Camera ha bocciato per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi moderati e Udc alla legge elettorale, numero 1.1077, che prevedeva insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a tre preferenze della stessa lista. La bocciatura, con voto segreto, è arrivata con 188 contro e 187 sì. In totale i franchi tiratori sarebbero 31.

"Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate - ha proseguito la presidente del Consiglio -. Abbiamo chiesto che si votasse con voto palese e che ognuno mettesse la faccia sul suo voto, ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto. Il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro. Ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo serve una riflessione. L’emendamento è stato respinto per un solo voto. Un’occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci. P.S. La scena dell’opposizione che esulta come se avesse vinto un Mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari - ha concluso la leader di Fratelli d'Italia - dice tutto".