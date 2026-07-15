Acquedotti romani, "le carcasse, rituali di squilibrati". Il ritrovamento-choc

Un gatto nero dato alle fiamme è stato trovato negli Acquedotti romani. E purtroppo non si tratta del primo avvistamento del genere. "Negli anni abbiamo registrato vari episodi, una volta è stato trovato un pennuto sgozzato nel laghetto, in altri casi resti di altri animali", ha spiegato Cristiano Tancredi, presidente dell'associazione Retake Roma. L'ipotesi è che si tratti di resti di rituali, come riporta il Messaggero. A trovare la carcassa del gatto è stato proprio un volontario di Retake, impegnato a prendersi cura del verde e dei beni pubblici della Capitale.

I resti sono stati prelevati da esperti della Asl in attesa di essere sottoposti ad autopsia all'Istituto Zooprofilattico. "È fondamentale sapere se il povero gatto sia stato dato alle fiamme dopo essere morto o se sia stato bruciato vivo", ha sottolineato Rocco Ferraro, consigliere delegato della Città Metropolitana di Roma Capitale Ambiente per la Tutela Animale. Poi ha aggiunto: "Si è sempre parlato del fenomeno di rituali ai danni di animali: nel sottosuolo di una porzione del Parco si trova la Tomba dei cento scalini, luoghi che solitamente attraggono certe tipologie di azioni. E negli anni in zona sono stati ritrovati diversi resti di animali purtroppo. Ci troviamo di fronte a un episodio di estrema gravità, un gesto di inaudita crudeltà nei confronti di un animale indifeso. Nell'ambito della collaborazione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e l'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica, nelle more dell'approvazione del bilancio della Città Metropolitana, sarà mio preciso impegno farmi promotore dello stanziamento di risorse da destinare, d'intesa con l'Ente Parco, al potenziamento del sistema di videosorveglianza".