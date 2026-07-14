Campo largo a picco: dopo Padova rischia di saltare anche il comizio di Roma

Il bis (forse) è servito. Dopo l'annullamento della manifestazione di Padova, stando a quanto filtra dagli ambienti del Nazareno, il campo largo ora rischia di far saltare anche il comizio "di riserva" a Roma, in programma per la prossima settimana. Al momento non c'è nulla di certo, ma se queste voci dovessero trovare conferme, si dovrà iniziare a parlare dell'evento di Napoli come di una e vera propria Caporetto. Sì, perché dopo il comizio nel capoluogo campano - durante il quale Pd, M5S e Avs sono stati contestati da Potere al Popolo e dai disoccupati del 'movimento 7 Novembre' - al centrosinistra non ne è più andata bene una.

Il flop napoletano avrebbe fatto innervosire i dirigenti locali del Pd, che da tempo avevano avvisato la segreteria nazionale sugli eventuali rischi di organizzare l'evento nel capoluogo. Dove, da tempo, si respira un clima teso e il rischio di contestazioni era piuttosto elevato. Elly Schlein, dal canto suo, se la sarebbe presa con Marco Sarracino, responsabile Organizzazione del Pd e deputato campano, che avrebbe dovuto garantire la buona riuscita dell'iniziativa.