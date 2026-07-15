"La biondina a cena con Ranucci": il retroscena che imbarazza Sigfrido

Nel vortice mediatico romano di quest’estate, la scena è dominata da un nuovo protagonista: monsignor Giovanni Fusco, che ha preso il testimone del vecchio “don Gianni”, un tempo incarnato da Gianni Baget Bozzo, icona del cattolicesimo berlusconiano. Oggi è Fusco a catalizzare l’attenzione nei salotti che contano, soprattutto per il suo coinvolgimento nel caso che vede protagonisti Valter Lavitola e Sigfrido Ranucci.Tutto ruota intorno a una cena al Bistrò Cefalù, immortalata in una foto che è diventata virale: monsignore seduto allo stesso tavolo con Lavitola, Ranucci e altri commensali.

Fusco, teologo dogmatico alla Lumsa, è un sacerdote di orientamento conservatore, da sempre schierato a destra. In passato vicino alla Lega, ha mantenuto quel mondo di riferimento anche dopo le difficoltà del partito. Non è un habitué del ristorante, ma ci è arrivato grazie a un invito del figlio di Lavitola, suo ex studente.La vera ossessione dei circoli romani, però, non è tanto il libro di Ranucci quanto un’altra figura apparsa nella stessa foto: una donna bionda, di cui si intravede solo la chioma.