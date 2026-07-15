Ranucci e Lavitola al ristorante, l'imprenditore vuota il sacco: "Di cosa abbiamo parlato a cena"

Di cos'avranno mai parlato Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola in quella ormai mitologica cena del 2023 al ristorante Cefalù, quartiere Monteverde di Roma? Il locale è di proprietà dello stesso Lavitola e come ormai emerso nella clamorosa inchiesta che vede il faccendiere indagato come mandante dell'attentato dinamitardo davanti a casa del giornalista di Report a Pomezia (ottobre 2025) non era un evento isolato. I due si frequentavano spesso, e non solo per motivi di "lavoro". Ranucci ha definito Lavitola un "caro amico", ma ora stanno emergendo dettagli sempre più compromettenti, imbarazzanti, a tratti inspiegabili. E soprattutto, assai velenosi.

Sigfrido Ranucci, quella strana "spiegazione": Lavitola e la casa al mare Forse Valter Lavitola era per Sigfrido Ranucci qualcosa in più di un "caro amico", come spiegato dal gi...

Lo scorso autunno, Ranucci e Lavitola si ritrovano allo stesso tavolo, come riportato dal Fatto quotidiano. Con loro c'era anche Gianluca De Marchi, amministratore delegato della società pubblicitaria Urban Vision. Tema della serata? Attrarre nuovi investitori in un affare che aveva a che fare con il green washing aziendale. "Ero uscito dal lavoro e questo ragazzo (Giuseppe Lavitola, figlio di Valter, ndr) che lavora per tutt’altra cosa mi fa: 'Mio padre ha un ristorante di pesce'", ricorda De Marchi al Corriere della Sera.

Ranucci, "cosa aveva comprato Lavitola pochi giorni fa": il dettaglio sconcertante Gli investigatori che indagano sull’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito l’abitazione ...

"Noi siamo vicini al Vaticano, dovevamo mangiare e quindi gli ho detto 'va bene andiamo'". Il business del Carbon credit, come spiegato dallo stesso Ranucci, era diventato quasi una ossessione per Lavitola. Non sarebbe stata però una vera e propria cena di lavoro: per De Marchi quell'incontro era "durato pochissimo". Sostiene tra l'altro di non ricordare di cosa avessero parlato. Carbon Credit? "Più che altro di carboidrati. In quel periodo mi sottoponevo a una dieta per dimagrire e parlammo di questo, ricordo".

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