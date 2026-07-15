Sestri Levante, tragedia in piscina: capelli impigliati nel bocchettone, 13enne in condizioni gravissime

Un'altra tragedia in piscina. Ancora un bocchettone che mette a repentaglio la vita di una ragazza di 13 anni. Un dramma che arriva da Sestri Levante, in Liguria. La giovane ora è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio all'interno della piscina dei Bagni Segesta, sul lungomare Descalzo. Stando alla prima ricostruzione, la tredicenne si era appena immersa quando sarebbe rimasta intrappolata dal sistema di aspirazione della vasca, scomparendo sott'acqua senza riuscire a riemergere.

L'allarme è scattato immediatamente. Il titolare dello stabilimento balneare si è lanciato in acqua per soccorrerla e sarebbe riuscito a liberarle i capelli, rimasti impigliati nel bocchettone. Quando la ragazza è stata riportata in superficie, però, era già priva di conoscenza.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione e utilizzato anche il defibrillatore nel tentativo di stabilizzarla. Nel frattempo è arrivata anche la Capitaneria di Porto per i primi accertamenti. Vista la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco, che ha trasferito d'urgenza la tredicenne al Gaslini di Genova, dove è stata presa in carico dai medici.

Profondo lo choc tra i gestori dello stabilimento e le numerose persone presenti al lido al momento dell'incidente. La piscina è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici. Gli investigatori dovranno verificare il corretto funzionamento dell'impianto di aspirazione e accertare se tutte le dotazioni di sicurezza fossero conformi alle norme previste.